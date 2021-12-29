Додаткові 4–5% будуть платити тільки за імпорт пального з Російської Федерації.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг пропонує запровадити єдине спеціальне мито у розмірі 4–5% на імпорт усіх енергетичних ресурсів із Росії. Про це йдеться у зверненні голови комітету Андрія Геруса, яке є у розпорядженні “Економічної правди”.

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Зокрема, спецмита на рівні 4–5% пропонується запровадити імпорт дизельного палива, бензину, зрідженого газу, електроенергії, вугілля (марки Р, А, П). "Кошти, додатково отримані до бюджету, можна буде спрямувати на покращення обороноздатності держави та проекти, пов'язані з посиленням енергетичної безпеки України", - йдеться у листі.

Нагадаємо, у липні 2019 р. Кабмін ввів 4-відсоткове спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється з РФ трубопровідним транспортом, а також 3-процентне мито на російський скраплений газ і спецмита у розмірі 65% на імпорт з РФ усіх типів вугілля, за винятком антрацитового , коксівного та бітумінозного.

У грудні минулого року рішенням уряду дія спецмит була продовжена до 31 грудня 2021 р. Відповідно, вона втратить чинність з 1 січня 2022 р.