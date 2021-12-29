Дополнительные 4–5% будут платить только за импорт горючего из Российской Федерации.

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предлагает ввести единую специальную пошлину в размере 4–5% на импорт всех энергетических ресурсов из России. Об этом говорится в обращении главы комитета Андрея Геруса, которое есть в распоряжении "Экономической правды".

Читайте также: В Минэкономики объяснили принцип госрегулирования цен на топливо

В частности, пошлины на уровне 4–5% предлагается ввести импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля (марки Р, А, П). "Средства, дополнительно полученные в бюджет, можно будет направить на улучшение обороноспособности государства и проекты, связанные с усилением энергетической безопасности Украины", – говорится в письме.

Напомним, в июле 2019 г. Кабмин ввел 4-процентную специальную пошлину на дизельное топливо, поставляемое из РФ трубопроводным транспортом, а также 3-процентную пошлину на российский сжиженный газ и спецпошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля, исключением антрацитового, коксующегося и битуминозного.

В декабре прошлого года решением правительства действие спецпошлин было продлено до 31 декабря 2021 г. Соответственно, оно утратит силу с 1 января 2022 г.