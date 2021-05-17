Максимальная торговая надбавка не касается "брендового премиального" топлива, которое реализуют сети АЗС по более высокой цене. Об этом сказано в разъяснении Министерства экономики.

В министерстве объяснили, что в перечень социально значимых товаров, на которые распространяется действие постановления Кабмина, включены бензин марки А-92, бензин марки А-95 и дизельное топливо.

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Согласно Техническому регламенту по требованиям, в частности к автомобильному топливу, маркировка "брендового премиального" топлива с улучшенными показателями качества может включать торговую марку (знак).

"Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо с улучшенными показателями качества, обозначение (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на АЗС для автомобилей премиум сегмента по цене выше, чем социально значимое топливо", – отмечается в сообщении.

Напомним, 14 мая Кабмин ввел госрегулирование цен на топливо. Решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление О госрегулировании цен на топливо, а сети автозаправочных станций ОККО, WOG и SOCAR с 15 мая приостановили продажу премиального топлива из-за введения предельного уровня торговой надбавки к средней цене.