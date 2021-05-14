Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабмин отменить "ручное" регулирование цен на топливо, поскольку это противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) обратилась в Кабинет министров с призывом отменить принятое постановление о введении предельной торговой надбавки на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

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"Европейская бизнес-ассоциация обращается к КМУ с призывом отменить принятое постановление и не допустить введения предельной торговой надбавки на топливо, чтобы сфера продолжала функционировать и в ней укреплялись равные правила игры", – заявили в ассоциации.

В профильном объединении отмечают, что госрегулирование цен на нефтепродукты является неприемлемым в цивилизованной европейской стране и будет способствовать только еще большему уходу рынка в "тень".

"Во-первых, они (инициативы – ред.) противоречат соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь решение о государственном регулировании цен абсолютно нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес-процессы", – говорится в сообщении.

Во-вторых, как отмечают в EBA, в рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов по данным международного информационного агентства и предельные уровни торговой надбавки, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменчивость курса валют, контроль качества и т.д.

"Поэтому "ручное" регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами, и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктов для потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций и т.д.", – считают в ассоциации.

В-третьих, по мнению экспертов, именно большое количество АЗС позволяет потребителю выбирать продукцию и продавцов, в зависимости от цены и других факторов.

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"В-четвертых, при внедрении государственного регулирования цен, которые ниже экономически обоснованных, органы исполнительной власти и местного самоуправления должны возмещать бизнесу такую ​​разницу (ЗУ "О ценах и ценообразовании"). В противном случае установление такого регулирования не допускается", – говорится в сообщении.

В-пятых, отметили в EBA, регулирование цен приведет к убыткам для бизнеса и, соответственно, скажется на налоговых поступлениях в государственный бюджет. "То есть, в проигрыше будут все стороны. Единственный, кто одержит победу, – теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна", – подытожили в Европейской бизнес-ассоциации.

Напомним, что Кабинет министров на своем заседании принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо. В частности, были приняты изменения в правительственное постановление №1236 от 9 декабря 2020 г. Согласно новой редакции документа, на период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).