Європейська бізнес-асоціація закликала Кабмін скасувати «ручне» регулювання цін на паливо, оскільки це суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Європейська бізнес-асоціація (EBA) звернулася до Кабінету міністрів із закликом скасувати прийняту постанову про введення граничної торговельної надбавки на паливо. Про це йдеться в повідомленні прес-служби асоціації.

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"Європейська бізнес-асоціація звертається до КМУ з закликом скасувати прийняту постанову і не допустити введення граничної торговельної надбавки на паливо, щоб сфера продовжувала функціонувати і в ній зміцнювалися рівні правила гри", - заявили в асоціації.

У профільному об'єднанні відзначають, що держрегулювання цін на нафтопродукти є неприйнятним в цивілізованій європейській країні і сприятиме тільки ще більшому відходу ринку в "тінь".

"По-перше, вони (ініціативи - ред.) Суперечать Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, адже рішення про державне регулювання цін абсолютно нівелює роль ринку як основного регулятора ринкових відносин і сприятиме втручанню держави в економічні бізнес-процеси", - йдеться в повідомленні.

По-друге, як відзначають в EBA, в ринкову ціну палива закладені не тільки середня вартість нафтопродуктів за даними міжнародного інформаційного агентства і граничні рівні торговельної надбавки, а й витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, мінливість курсу валют, контроль якості і т.д..

"Тому" ручне "регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками, і створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій тощо", - вважають в асоціації.

По-третє, на думку експертів, саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу вибирати продукцію і продавців, в залежності від ціни та інших факторів.

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"По-четверте, при впровадженні державного регулювання цін, які нижче економічно обґрунтованих, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні відшкодовувати бізнесу таку різницю (ЗУ "Про ціни і ціноутворення"). В іншому випадку встановлення такого регулювання не допускається", - йдеться в повідомленні.

По-п'яте, відзначили в EBA, регулювання цін призведе до збитків для бізнесу і, відповідно, позначиться на податкових надходженнях до державного бюджету. "Тобто, в програші будуть усі сторони. Єдиний, хто здобуде перемогу, - тіньовий бізнес з сумнівною якістю пального, з яким так активно намагається боротися країна", - підсумували в Європейській бізнес-асоціації.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв постанову, якою вводиться державне регулювання цін на паливо. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р .. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).