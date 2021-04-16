Такий значний приріст продажів пояснюється низькою порівняльною базою. У березні минулого року Європа сильно постраждала від карантинних заходів.

Продажі нових автомобілів в країнах Євросоюзу (без урахування Мальти, дані по якій відсутні) в березні 2021 року зросли на 87,3% і склали 1 млн 062,446 тис. в порівнянні з 567,253 тис. в березні 2020 року, свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

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У лютому показник знизився на 19,3%, в січні - на 24%. Березневе зростання пояснюється дуже низькою базою для порівняння, викликаної введенням локдаунів в березні 2020 року. Загалом у 1-му кварталі реєстрація автомобілів в Євросоюзі підросла на 3,2%, склавши 2,560 млн.

ACEA вказує, що тризначний приріст був зафіксований в трьох з чотирьох найбільших ринків ЄС. В Італії зростання продажів склало 497,2% (або в 6 разів), у Франції продажі зросли на 191,7%, в Іспанії - на 128%. Німецький ринок показав зростання на 35,9%. Зниження продажів було зафіксовано тільки в Нідерландах - на 18%.

Число реєстрацій нових автомобілів в Європі (країни ЄС плюс Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Великобританія, яка покинула Європейський Союз 31 січня 2020 року) минулого місяця збільшилася на 62,7%, склавши 1,388 млн.

Найбільш істотне зростання продажів в березні в ЄС відзначено у Stellantis (PSA Group і FCA Group) - на 177,4%, або майже в три рази. Реалізація автомобілів VW Group збільшилася на 62,9%, Renault Group - на 84,7%. У японських Toyota продажі виросли на 80,9%, Honda - на 21,4%, Nissan - на 77,5%, Mazda - на 85%.

Корейська Hyundai збільшила продажі на 69%, американський Ford - на 91,7%. Продажі Daimler підросли 3,6%. Jaguar Land Rover Group наростила продажі на 60,5%. Реалізація автомобілів німецького концерну BMW зросла на 62,5%. При цьому Mitsubishi скоротила продажі на 17%.