У Києві біля одного з McDonald's засвітився недешевий Rolls-Royce Phantom з Range Rover охорони.

Вартість такого кортежу наближається до 25 млн. гривень, причому один тільки Роллс-Ройс обійдеться мінімум в 18 мільйонів.

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Як ми бачимо, багаті українці також не проти перекусити гамбургерами. Ну або власник Rolls-Royce Phantom змушений заїжджати в демократичне кафе, оскільки в локдаун ресторани закриті, а їжу можна купувати лише на винос.

У будь-якому випадку, фото вийшло ну дуже контрастним, як це часто буває в Києві.