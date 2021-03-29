В Киеве возле одного из McDonald's засветился недешевый Rolls-Royce Phantom с Range Rover охраны.

Стоимость такого кортежа приближается до 25 млн. гривен, причем один только Роллс-Ройс обойдется минимум в 18 миллионов.

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Как мы видим, богатые украинцы также не прочь перекусить гамбургерами. Ну или владелец Rolls-Royce Phantom вынужден заезжать в дешевое кафе, поскольку во время локдауна рестораны закрыты и еду можно покупать только на вынос.

В любом случае, фото получилось ну очень контрастным, как это часто бывает в Киеве.