Brexit без угоди з ЄС істотно збільшить вартість електромобілів у Британії

Британське товариство виробників та продавців автомобілів (SMMT) заявило, що без торгової угоди з Брюсселем вартість покупки імпортного електромобіля (BEV) у Великобританії може збільшитися на 2800 фунтів стерлінгів ($3600.).

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Дві третини всіх BEV, що продаються у Сполученому Королівстві, імпортуються з Європи, а в період з січня по вересень цього року 40,8% всіх нових BEV, зареєстрованих на дорогах Великобританії, були зроблені в ЄС.

Застосування тарифів Світової організації торгівлі (СОТ) в розмірі 10% також додасть 2000 фунтів стерлінгів ($2600.) до середньої вартості британського електромобіля, що продається в Європі, що завдасть істотної шкоди конкурентоспроможності Великобританії як виробника електромобілів і автопрому країни в цілому, адже на ЄС припадає понад половина всього експорту автомобілів з Великобританії. Зокрема, за даними SMMT, тарифи СОТ додадуть 4,5 млрд фунтів стерлінгів до річної вартості готових автомобілів, що продаються між Великобританією і ЄС.

За оцінкою SMMT, підвищення ціни може знизити попит на BEV в наступному році як мінімум на 20%. На сьогодні електромобілі охоплюють близько 7% ринку нових автомобілів Великобританії. В цьому році в Сполученому Королівстві вже було продано 66 611 повністю електричних автомобілів, що на 156% більше ніж за 9 місяців 2019 року. Очікується, що в цьому році в країні буде зареєстровано близько 78 тис. автомобілів BEV.