Brexit без соглашения с ЕС существенно увеличит стоимость электромобилей в Британии

Британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) заявило, что без торгового соглашения с Брюсселем стоимость покупки импортного электромобиля (BEV) в Великобритании может увеличиться на 2800 фунтов стерлингов ($3600).

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Две трети всех BEV, продаваемых в Соединенном Королевстве, импортируются из Европы, а в период с января по сентябрь этого года 40,8% всех новых BEV, зарегистрированных на дорогах Великобритании, были сделаны в ЕС.

Применение тарифов Всемирной торговой организации (ВТО) в размере 10% также добавит 2 тысячи фунтов стерлингов ($2600) к средней стоимости британского электромобиля, который продается в Европе, что нанесет существенный вред конкурентоспособности Великобритании как производителя электромобилей и автопрома страны в целом, ведь на ЕС приходится более половины всего экспорта автомобилей из Великобритании. В частности, по данным SMMT, тарифы ВТО добавят 4,5 млрд фунтов стерлингов к годовой стоимости готовых автомобилей, продаваемых между Великобританией и ЕС.

По оценке SMMT, повышение цены может снизить спрос на BEV в следующем году как минимум на 20%. Сегодня электромобили охватывают около 7% рынка новых автомобилей Великобритании. В этом году в Соединенном Королевстве уже было продано 66 611 полностью электрических автомобилей, что на 15,6% больше чем за 9 месяцев 2019 года. Ожидается, что в этом году в стране будет зарегистрировано около 78 тысяч автомобилей BEV.