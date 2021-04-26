Внедрению государственного регулирования цен на бензин и дизельное топливо приведет к негативным последствиям для рынка, считает заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

"Министерство энергетики не намерено инициировать внедрение госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. Это приведет к негативным последствиям для рынка", – сказал он в комментарии агентству" Интерфакс-Украина".

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По словам Немчинова, госрегулирование грозит, в частности, ограничением конкуренции на рынке, ростом теневого сегмента, поднятием цен нефтетрейдерами в качестве страховки для компенсации повышения цен в случае их значительных колебаний, а также ограничением продажи нефтепродуктов за наличные и переводом на талонную систему.

При этом Немчинов отметил, что Минэкономики и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) имеют достаточно полномочий и рычагов влияния на рынок моторных топлив и контроля ситуации на нем, чтобы не допускать антиконкурентных действий его участников.

Вместе с тем заместитель министра сообщил, что Минэнерго завершает разработку Концепции развития газо- и нефтеперерабатывающей промышленности и Концепции развития рынка нефтепродуктов и газовых топлив Украины до 2025 года.

По его словам, обе концепции направлены на создание системной отраслевой политики, а также фискальных и регуляторных условий восстановления и повышения эффективности работы отраслевых предприятий.

"Один из ключевых моментов концепций – мы нацелены на увеличение доли украинских нефтепродуктов надлежащего качества на рынке и снижения его зависимости от импортных поставок", – подчеркнул заместитель министра.

Он также сообщил, что министерство завершает работу по подготовке проекта правительственного постановления о мониторинге качества и цен нефтепродуктов и сжиженного газа, направленного на обеспечение надлежащего уровня их качества, соответствия цены и безопасности.

Кроме того, по его словам, мониторинг позволит получить механизм прозрачного формирования рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ, а также станет действенным инструментом в руках АМКУ для онлайн-мониторинга рынка и своевременного выявления нарушений законодательства на нем.

Напомним, в начале апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины, объединяющая участников половины розничной торговли и 80% рынка импорта нефтепродуктов, подписали меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды и развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов, удовлетворение потребностей потребителей на период карантина и ограничений.