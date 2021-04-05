Ряд сетей автозаправочных станций договорились с Кабмином о синхронизации цены на топливо – до конца апреля пообещали не поднимать прайсы выше 30 гривен за литр.

Нефтегазовая Ассоциация Украины и Кабмин подписали "Меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины".

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Ассоциация требует от Кабмина фискально повлиять на другие сети, которые не входят в состав ассоциации и продают топливо значительно дешевле благодаря оптимизации налоговой нагрузки. За это Ассоциация обязуется до конца апреля не поднимать цены на топливо в своих сетях выше 30 гривен за литр. Об этом сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Правительство примет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки)", – говорится в официальном сообщении Минэкономики.

На самом деле это означает возможное создание проблем для дискаунтеров, которые продают топливо с мини-НПЗ, снижают налоговую нагрузку завозя часть нефтепродуктов под видом растворителей (экономя таким образом на акцизе) и оптимизируют уплату НДС. Сейчас именно такие сети не позволяют другим игрокам сильно поднимать цену топлива.

Справка:

На сегодняшний день в состав Ассоциации входят 14 предприятий. Среди них WOG, ОККО, Shell, Амис, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, Укргаздобыча, БНК-Украина, АНВИТРЕЙД, ГРАН-ПРИ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Участники Ассоциации обеспечивают около 50% розничной торговли и около 80% рынка импорта нефтепродуктов.