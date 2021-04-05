Низка мереж автозаправних станцій домовились з Кабміном про синхронізацію ціни пального – до кінця квітня пообіцяли не піднімати прайси вище 30 гривень за літр.

Нафтогазова Асоціація України та Кабмін підписали “Меморандум про наміри щодо створення сприятливого середовища, розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів України”.

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Асоціація вимагає від Кабміну фіскально вплинути на інші мережі (які не входять до складу асоціації) і продають пальне значно дешевше завдяки оптимізації податкового навантаження. За це Асоціація зобов’язується до кінця квітня не піднімати ціни пального у своїх мережах вище 30 гривень за літр. Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

“Уряд вживатиме заходів щодо протидії нелегальному виробництву та обігу пального (у тому числі нелегальної діяльності підприємств, що здійснюють неповний цикл нафтопереробки)”, - сказано в офіційному повідомленні Мінекономіки.

Насправді це означає можливе створення проблем для дисканунтерів, які продають пальне з міні-НПЗ, знижують податкове навантаження завозлячи частину нафтопродуктів під видом розчинників (економлячи таким чином на акцизі) і оптимізують сплату НДС. Наразі саме такі мережі не дають змоги іншим гравцям сильно піднімати ціну пального.

Довідка:

На сьогоднішній день до складу Асоціації входять 14 підприємств. Серед них WOG, ОККО, Shell, АМІС, SOCAR, KLO, Параллель, Glusco, Укргазвидобування, БНК-Україна, АНВІТРЕЙД, ГРАН-ПРІ ОЙЛ, Центрнафтогазпостач. Учасники Асоціації забезпечують близько 50% роздрібної торгівлі і близько 80% ринку імпорту нафтопродуктів.