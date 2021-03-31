Найбільшу консолідовану мережу автозаправних станцій України оштрафували за антиконкурентні узгоджені дії, що мали місце 2016 року.

Антимонопольний комітет ухвалив рішення щодо штрафу для АЗС із групи "Приват", які займають близько чверті усього українського ринку пального. Порушення під час встановлення цін на нафтопродукти були зафіксовані ще у 2016 році.

Читайте також: Українці економлять на податках з пального близько 20 мільярдів гривень на рік

"Погоджена поведінка учасників проекту "АВІАС" порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі "АВІАС" встановлювалися в антиконкурентних умовах. З огляду на це Комітет ухвалив за вказані порушення накласти на вищеперераховані суб’єкти господарювання штрафи у загальному розмірі 4,7 млрд грн", - сказано в повідомленні АМКУ.

"Сьогодні ми підсумовуємо результат колосальної роботи і багаторічного судового протистояння Антимонопольного комітету з учасниками змови на українському ринку пального. Попри складні обставини і величезний спротив з боку відповідачів, ми завершили розслідування і прийняли рішення", – заявила після засідання голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська.