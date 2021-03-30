Зекономити на податках вдається завдяки виробництву пального на міні-НПЗ і нафтобазах, а також схемам при реалізації пального, зокрема через мережу нелегальних АЗС.

Втрати державного бюджету від нелегального обігу нафтопродуктів у 2020 році складали близько 19 млрд грн, а в 2021 році перевищать 20 млрд. Про це свідчать результати дослідження Консалтингової групи "А-95 ".

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"Зазвичай вважають, що тіньовий ринок – це газова бочка під парканом десь на периферії. Насправді це величезна виробничо-фінансова сфера, заснована на несплаті податків, яка має визначальний вплив на паливний ринок і завдає відчутної шкоди державному бюджету ", – заявив директор Консалтингової групи "А-95 " Сергій Куюн.

Найбільша частка несплачених податків, за його словами, припадає на оптимізацію ПДВ і податку на прибуток – понад 15 млрд грн. Схема передбачає фіктивне споживання пального, в результаті чого відбувається завищення витрат підприємств реального сектора економіки й формування податкового кредиту.

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"Понад 20% усіх нафтопродуктів в Україні споживаються двічі: за документами, для оптимізації податків, і фізично, коли пальне реалізують за готівку поза касою ", – кажуть автори дослідження.

Таким чином, за словами представників "А-95 ", втрати бюджету через несплату ПДВ безпосередньо залежать від цін на пальне, тому в 2021 р. очікується зростання тіньового сектора, адже вартість енергоносіїв демонструє стійку тенденцію до зростання.

Іншим потужним джерелом є “нелегальне” виробництво нафтопродуктів. За спостереженнями "А-95 ", з різною інтенсивністю в Україні працює понад 30 об'єктів малої нафтопереробки, що випустили в 2020 р. близько 470 тис. т різноманітної нафтохімічної продукції, яка не оподатковується акцизним податком. Насправді це моторні палива стандартів Євро-2 і Євро-3, що йдуть у роздрібну мережу. Сума несплаченого акцизу за 2020 р. оцінюється в 3,8 млрд грн.

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Крім того, за словами авторів дослідження, в 2020-2021 роках збільшилися постачання імпортних безакцизних розчинників, які є сумішами октанопідвищуючих компонентів, що завозяться на міні-НПЗ і нафтобази.

В операціях із продукцією міні-НПЗ і розчинниками помічено операторів деяких мереж бюджетного сегменту. "Явні ознаки системних податкових зловживань спостерігаються на 1800 АЗС, що складає 25% від загальної кількості станцій в країні ", – відзначають експерти.