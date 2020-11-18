У Міністерстві фінансів бідкаються про доходу частину бюджету, тому пропонують збільшити податкову базу – кількість автомобілів, що підлягають оподаткуванню як "розкішні".

У Міністерстві фінансів розповіли про транспортний податок для власників дорогих легкових автомобілів або так званий податок на розкіш.

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Транспортний податок в діючій редакції передбачає, що його сплачують власники авто віком до п’яти років включно, середньоринкова вартість яких становить 375 розмірів мінімальних заробітних плат (МЗП).

Тобто, з 2017 року, коли МЗП становила 3200 грн, мінімальна вартість авто, за які сплачувався податок, дорівнювала 1,2 млн грн.

Станом на 1 січня цього року, при МЗП в розмірі 4723 грн, вартість автомобілів, що підлягають оподаткуванню, виросла до 1,77 млн грн. З врахуванням того, що на 2021 рік МЗП передбачена в розмірі 6 тис. грн, об’єктом оподаткування будуть легкові автомобілі вартістю 2,25 млн грн.

Виходячи з наведеного, значно знизилась кількість авто, з яких сплачується транспортний податок (за даними Мінекономіки в 1,5 рази в порівнянні з 2019 роком), що негативно вплинуло на надходження до місцевих бюджетів, оскільки цей податок є місцевим.

Для прикладу, за 10 місяців поточного року до бюджетів громад надійшло 183,4 млн грн, а за цей самий період минулого року – 242,4 млн гривень.

Таким чином, транспортний податок на розкішні авто втрачає своє фіскальне значення, тому у Мінфіні пропонують повернутися до оподаткування дорогих авто вартістю понад 1,2 млн грн, шляхом внесення змін до ПКУ в частині встановлення середньоринкової вартості в 200 розмірів мінімальних заробітних плат.