В Министерстве финансов жалуются по поводу доходной части бюджета, поэтому предлагают увеличить налоговую базу – количество автомобилей, подлежащих налогообложению как "роскошные".

В Министерстве финансов рассказали о транспортном налоге для владельцев дорогих легковых автомобилей или так называемом налоге на роскошь.

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Транспортный налог в действующей редакции предусматривает, что его уплачивают владельцы авто в возрасте до пяти лет включительно, среднерыночная стоимость которых составляет 375 размеров минимальных заработных плат.

То есть, с 2017 года, когда МЗП составляла 3200 грн, минимальная стоимость авто, за которые уплачивался налог, равнялась 1,2 млн грн.

По состоянию на 1 января этого года, при МЗП в размере 4723 грн, стоимость автомобилей, подлежащих налогообложению, выросла до 1,77 млн грн. С учетом того, что на 2021 год МЗП предусмотрена в размере 6 тыс. грн, объектом налогообложения будут легковые автомобили стоимостью 2,25 млн грн.

Исходя из приведенного, значительно снизилось количество авто, с которых уплачивается транспортный налог (по данным Минэкономики в 1,5 раза в сравнении с 2019 годом), что негативно повлияло на поступления в местные бюджеты, поскольку этот налог является местным.

Для примера, за 10 месяцев текущего года в бюджеты общин поступило 183,4 млн грн, а за этот же период прошлого года – 242,4 млн гривен.

Таким образом, транспортный налог на роскошные авто теряет свое фискальное значение, поэтому в Минфине предлагают вернуться к налогообложению дорогих авто стоимостью свыше 1,2 млн грн, путем внесения изменений в НКУ в части установления среднерыночной стоимости в 200 размеров минимальных заработных плат.