У Міністерстві інфраструктури України розробили законопроект, який покликаний ввести державне регулювання рику таксі.

Якщо законопроект приймуть, то за нелегальне перевезення пасажирів легковим автомобілем можна буде отримати штраф у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн.). Такий самий штраф передбачений і для “диспетчерських”, які займаються організацією пасажирських перевезень.

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Законопроект має на меті ввести державне регулювання ринку та примусити таксистів платити за так званий “патент на здійснення внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення”. Бюджет має отримати від таких нововведень близько 800 млн. грн. на рік.

“Щорічний оборот ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення становить близько 40 млрд гривень на рік. За весь час існування служб таксі бюджет України недоотримував величезні кошти й продовжує відчувати дефіцит”, - пише на своїй сторінці у соцмережі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За оцінками експертів МІУ зараз в Україні послуги з перевезень пасажирів легковими авто надають 220 тис. осіб. Якщо суму, яку бажають отримати державники (800 млн. грн.) розділити на підраховану експертами кількість таксистів, то вийде що кожен з них повинен буде платити державі близько 3600 грн щорічно.

За словами Генерального директору директорату автомобільного та електричного міського транспорту в Міністерстві інфраструктури України Гамлета Погосяна ліцензія на перевезення пасажирів для фізичної особи оплачуватиметься один раз на рік та коштуватиме одну мінімальну заробітною плату (4723 грн).

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