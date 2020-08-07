В Министерстве инфраструктуры Украины разработали законопроект, который призван ввести государственное регулирование рынка такси.

Если законопроект примут, то за нелегальные перевозки пассажиров легковым автомобилем можно будет получить штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3 400 грн.). Такой же штраф предусмотрен и для “диспетчерских”, которые занимаются организацией пассажирских перевозок.

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Законопроект имеет целью ввести государственное регулирование рынка и заставить таксистов платить за так называемый “патент на осуществление внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями на заказ”. Бюджет должен получить от таких нововведений около 800 млн. грн. в год.

“Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд. гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит”, – пишет на своей странице в соцсети министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По оценкам экспертов МИУ сейчас в Украине услуги по перевозкам пассажиров легковыми авто предоставляют 220 тыс. лиц. Если сумму, которую желают получить государственники (800 млн. грн.) разделить на подсчитанное экспертами количество таксистов, то получится что каждый из них должен будет платить государству около 3 600 грн. ежегодно.

По словам Генерального директора Директората автомобильного и электрического городского транспорта в Министерстве инфраструктуры Украины Гамлета Погосяна, лицензия на перевозки пассажиров для физического лица будет оплачиваться один раз в год и будет стоить одну минимальную заработную плату (4 723 грн).

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