Министерство инфраструктуры Украины обнародовало и вынесло на обсуждение законопроект, который регламентирует деятельность такси. В случае его принятия таксисты будут платить государству около 800 млн грн в год.

Законопроект, опубликованный на сайте МИУ, разработанный с учетом "необходимости" исправления ситуации на рынке, когда из-за неэффективности имеющихся инструментов регулирования и контроля, рынок пассажирских перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ, оказался вне госрегулирования.

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По оценкам экспертов МИУ, объем рынка внутренних перевозок такси составляет около 40 млрд грн в год (в том числе рынок информационных услуг по организации перевозок – около 4 млрд грн). Количество лиц, задействованных в перевозках составляет около 220 тысяч, 98% из которых являются неофициально занятыми физическими лицами, которые не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности.

В законопроекте говорится, что нужно обеспечить поступления налогов и сборов от ведения деятельности по предоставлению услуг по внутренним перевозкам на такси и легковыми автомобилями на заказ в бюджеты разных уровней за получение патента (оценивается в 800 млн грн в год).

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Отмечается, что патент на осуществление внутренних перевозок пассажиров легковыми автомобилями на заказ выдается физическому лицу сроком на один год или на один месяц.

Если обещанные МИУ поступления в бюджеты (800 млн грн) разделить на подсчитанное экспертами министерства количество таксистов (220 тыс.), nо получится, что каждый таксист будет вынужден платить государству около 3600 гривен ежегодно.

В МИУ сообщают, что замечания и предложения к проекту закона принимаются в течение месяца. Кроме того, проект закона требует согласования с другими министерствами и ведомствами.

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