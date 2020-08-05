Міністерство інфраструктури України оприлюднило і винесло на обговорення законопроект, який регламентує діяльність таксі. У разі його прийняття кожен таксист буде змушений платити державі близько 3600 гривень на рік. А штраф за первезення пасажирів без ліцензії складе 3400 грн.

Законопроект, опублікований на сайті МІУ, розроблений з урахуванням “необхідності” виправлення ситуації на ринку, коли з-за неефективності наявних інструментів регулювання і контролю, ринок пасажирських перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення, виявився поза держрегулюванням.

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За оцінками експертів МІУ, обсяг ринку внутрішніх перевезень таксі становить близько 40 млрд. грн на рік (у тому числі ринок інформаційних послуг з організації перевезень — близько 4 млрд. грн). Кількість осіб, задіяних у перевезеннях становить близько 220 тис. 98% з яких є неофіційно зайнятими фізичними особами, що не зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

В законопроекті йдеться про те, що потрібно забезпечити надходження податків і зборів від ведення діяльності з надання послуг з внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення в бюджети різних рівнів за отримання патенту (оцінюється в 800 млн грн на рік).

Якщо обіцяні МІУ надходження до бюджетів (800 млн грн) розділити на підраховану експертами міністерства кількість таксистів (220 тис.) то вийде, що кожен таксист буде змушений платити державі близько 3600 гривень щороку.

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В МІУ повідомляють, що зауваження та пропозиції до проекту закону приймаються протягом місяця. Крім того, проект закону потребує узгодження з іншими міністерствами та відомствами..

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