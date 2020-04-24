Порівняння вартості поїздок через основні агрегатори таксі в березні та квітні.

Карантин у Києві триває, а це означає те, що пересуватися по Києву можна або на особистому авто, на таксі. Редакція “Таксі Сервіс" порівняли ціни на дві поїздки з центру столиці в середині березня та середині квітня. Як виявилося, ціни суттєво знизились, адже попит на поїздки сильно впав.

Найбільше подешевшали поїздки через популярні в Києві агрегатори таксі, де ціни змінилися більш ніж на 10 грн. за маршрутом в 12 км.

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Дослідження показало, що у всіх популярних агрегаторів Uber, Bolt та Uklon ціни знизилися. Причому якщо в середині березня ціни були практично ідентичні, то в квітні ситуація кардинально змінилася. Найдешевша поїздка виявилась через Uklon, всього 96 грн. за 12 км по Києву. Це на 9,3 грн. менше, ніж було в березні. Найзначніша зміна ціни серед агрегаторів сталася у Bolt – різниця з березневою ціною склала 11 грн. за 12 км. При цьому Uber подешевшав лише на 5 грн.

Дивіться, скільки коштують поїздки на таксі по Києву в квітні 2020 року:

Агрегатор Березень 2020 Квітень 2020 Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) Ціна 7 км (грн.) Ціна 12 км (грн.) UberX 75 109 72 104 Bolt 74 109 70 98 Uklon 78 108 69 96 В середньому 75,3 108,6 70,3 99,3 * ціна розраховувалась онлайн вдень.

Маршрут поїздки (12 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, Харківське ш., 8;

Маршрут поїздки (7 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, вул. Лагерна, 30-34.

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