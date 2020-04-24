Порівняння вартості поїздок через основні агрегатори таксі в березні та квітні.
Карантин у Києві триває, а це означає те, що пересуватися по Києву можна або на особистому авто, на таксі. Редакція “Таксі Сервіс" порівняли ціни на дві поїздки з центру столиці в середині березня та середині квітня. Як виявилося, ціни суттєво знизились, адже попит на поїздки сильно впав.
Найбільше подешевшали поїздки через популярні в Києві агрегатори таксі, де ціни змінилися більш ніж на 10 грн. за маршрутом в 12 км.
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Дослідження показало, що у всіх популярних агрегаторів Uber, Bolt та Uklon ціни знизилися. Причому якщо в середині березня ціни були практично ідентичні, то в квітні ситуація кардинально змінилася. Найдешевша поїздка виявилась через Uklon, всього 96 грн. за 12 км по Києву. Це на 9,3 грн. менше, ніж було в березні. Найзначніша зміна ціни серед агрегаторів сталася у Bolt – різниця з березневою ціною склала 11 грн. за 12 км. При цьому Uber подешевшав лише на 5 грн.
Дивіться, скільки коштують поїздки на таксі по Києву в квітні 2020 року:
|Агрегатор
|Березень 2020
|Квітень 2020
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|Ціна 7 км (грн.)
|Ціна 12 км (грн.)
|UberX
|75
|109
|72
|104
|Bolt
|74
|109
|70
|98
|Uklon
|78
|108
|69
|96
|В середньому
|75,3
|108,6
|70,3
|99,3
|* ціна розраховувалась онлайн вдень.
Маршрут поїздки (12 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, Харківське ш., 8;
Маршрут поїздки (7 км): Київ, бул. Тараса Шевченка, 16 - Київ, вул. Лагерна, 30-34.
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