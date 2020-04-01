Між водієм та пасажирами другого ряду встановлена пластикова перегородка, водій дезинфікує салон.

Служба таксі Bolt запускає в тестовому режимі “Ізольовану” категорію в Києві та Львові.

Ізольовані автомобілі таксі Bolt мають пластиковий захист між водієм та пасажиром, щоб мінімізувати контакт обох сторін. Між поїздками водій дезінфікує салон авто та дверні ручки.

Така перегородка зменшує контакт між пасажиром та водієм, але не забезпечує 100% захист, тому слід пам'ятати про всі інші заходи безпеки, рекомендовані органами охорони здоров’я.

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В тестовому режимі кількість авто у категорії обмежена, тому послуга буде доступна разом із стандартними категоріями, щоб покрити транспортні потреби тих, хто цього потребує.

Вартість тарифу в “ізольованих” авто аналогічна звичайним, однак часто вони недоступні.

Щоб замовити поїздку, у своєму додатку Bolt треба обрати точку призначення та після цього вибрати категорію Isolated. Варто також перевірити спосіб оплати та змінити його на безготівковий, якщо це можливо.

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