Между водителем и пассажирами второго ряда установлена пластиковая перегородка, водитель дезинфицирует салон.

Служба такси Bolt запускает в тестовом режиме “Изолированную” категорию в Киеве и Львове.

Изолированные такси Bolt имеют пластиковую защиту между водителем и пассажиром, чтобы минимизировать контакт обеих сторон. Между поездками водитель дезинфицирует салон авто и дверные ручки.

Такая перегородка уменьшает контакт между пассажиром и водителем, но не обеспечивает 100% защиту, поэтому следует помнить обо всех других мерах безопасности, рекомендованных органами здравоохранения.

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В тестовом режиме количество авто в категории ограничено, поэтому услуга будет доступна вместе со стандартными категориями, чтобы покрыть транспортные потребности тех, кто в этом нуждается.

Стоимость тарифа в "изолированных" авто аналогична обычным, однако часто они недоступны.

Чтобы заказать поездку, в своем приложении Bolt нужно выбрать точку назначения и после этого выбрать категорию Isolated. Стоит также проверить способ оплаты и изменить его на безналичный, если это возможно.

Напомним, как происходит заражение в салоне автобуса или такси.​​​​​​​