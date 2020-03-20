Китайские ученые проследили, как произошло заражение коронавирусом пассажиров рейсового автобуса от одного-единственного человека. Картина вышла поучительная и впечатляющая: некоторые стереотипы относительно поведения CoVid19 оказались разрушенными.

Знание механизма передачи вируса от носителя к неинфицированному человеку поможет остановить распространение CoVid19. А для каждого из нас это означает возможность избежать заражения. Поэтому так интересно проследить развитие заражения в пределах одного конкретного рейсового автобуса.

Похоже, в идеале дезинфицировать общественный транспорт нужно несколько раз в день.

Этот пример можно считать классическим: человек не знал, что стал носителем вируса, он воспользовался маршрутными автобусами, однако, чувствуя себя нездоровым, избегал общения с другими людьми. При этом только часть людей в обеих машинах пользовалась масками (случай имел место, когда об эпидемии было известно мало).

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Хронология заражения

Итак, 22 января, в разгар каникул по случаю китайского Нового года, в провинции Хунань в рейсовый автобус междугороднего сообщения сел пассажир. Он чувствовал себя нехорошо, однако внешне это не было заметно. Мужчина занял место в предпоследнем ряду у прохода. Автобус отправился в рейс со всеми занятыми сидячими местами. В течение четырехчасового рейса инфицированный пассажир своего места не оставлял и ни с кем не вступал в разговоры.

На конечной точке маршрута все пассажиры покинули салон и в него зашла новая партия пассажиров.

Красная пиктограмма – больной пассажир; оранжевые – заразившиеся от него; синяя фигурка – также заразившийся, но бессимптомно. Розовая фигурка – заразившийся через 30 мин. после выхода больного.

А сам инфицированный человек (напомним, он не знал о своей болезни) на этой станции пересел в другой автобус. Это был небольшой бус – маршрутка, в которой он ехал еще в течение одного часа.

Через определенный период к этим двум автобусам привели ниточки расследований сразу одиннадцати случаев заражения.

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В первом – большом – автобусе сразу заразились восемь человек. Причем некоторые сидели на расстоянии 4,5 м от больного. Еще один человек подхватил вирус тогда, когда ни больного гражданина, ни восьми только что зараженных в салоне уже не было: через 30 минут после прибытия автобуса на конечную станцию ​​и освобождения салона в него зашли новые пассажиры, один из которых и стал девятым инфицированным.

Во втором автобусе, в который пересел больной человек, заразились еще двое пассажиров. Интересно, что один из них тоже сидел довольно далеко от инфицированного – также через 4,5 метра.

Маска, несмотря на все ее недостатки, остается эффективным средством защиты при скоплении людей в закрытом пространстве.

Неожиданные выводы

Постулат о 2 м безопасного расстояния от носителя нарушен: данный случай дает подтвержденную цифру 4,5 метра.

Заразиться можно даже тогда, когда носитель покинул определенный замкнутый объем. Очевидно, через детали интерьера, на поверхности которых осел вирус.

Маски таки стоит носить: в числе 11-ти зараженных нет ни одного, кто был в маске.

Коронавирус изучен не до конца. Так, неясно, почему не заразился никто из ближайших соседей инфицированного пассажира.

Отметим, что выводы из этого исследования не могут быть безоговорочными. Так, упомянутые 4,5 метра скорее всего были достигнуты вирусом с помощью системы отопления – восходящие потоки теплого воздуха подхватили микрокапли с вирусом и отнесли их дальше, чем они могли долететь естественным путем. Однако, и это говорит о многом.

Рекомендация Авто24

Кропотливая работа, выполненная китайскими исследователями, еще раз подтверждает, что надо избегать общественного транспорта. По крайней мере, без предохранительных средств – таких как ношение масок и мытье рук.

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