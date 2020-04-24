Сравнение стоимости поездок у основных агрегаторов такси в марте и апреле.
Карантин в Киеве продолжается, а это означает, что передвигаться по Киеву можно либо на личном автомобиле, на такси. Редакция "Такси" сравнили цены на две поездки из центра столицы в середине марта и середине апреля. Как оказалось, цены существенно снизились, ведь спрос на поездки сильно упал.
Больше всего подешевели поездки у популярных в Киеве агрегаторов такси, где цены изменились более чем на 10 грн. по маршруту в 12 км.
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Исследование показало, что у всех популярных агрегаторов Uber, Bolt и Uklon цены снизились. Причем если в середине марта цены были практически идентичны, то в апреле ситуация кардинально изменилась. Самая дешевая поездка оказалась у Uklon, всего 96 гривен в 12 км по Киеву. Это на 9,3 гривны меньше, чем в марте. Самое значительное изменение цены среди агрегаторов произошла у Bolt – разница с мартовской ценой составила 11 гривен в 12 км. При этом Uber подешевел всего на 5 грн.
Смотрите, сколько стоят поездки на такси по Киеву в апреле 2020 года:
|Агрегатор
|Март 2020
|Апрель 2020
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|Цена 7 км (грн.)
|Цена 12 км (грн.)
|UberX
|75
|109
|72
|104
|Bolt
|74
|109
|70
|98
|Uklon
|78
|108
|69
|96
|В среднем
|75,3
|108,6
|70,3
|99,3
|* Цена рассчитывалась онлайн днем.
Маршрут поездки (12 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, Харьковское ш., 8;
Маршрут поездки (7 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, ул. Лагерная, 30-34.
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