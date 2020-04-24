Сравнение стоимости поездок у основных агрегаторов такси в марте и апреле.

Карантин в Киеве продолжается, а это означает, что передвигаться по Киеву можно либо на личном автомобиле, на такси. Редакция "Такси" сравнили цены на две поездки из центра столицы в середине марта и середине апреля. Как оказалось, цены существенно снизились, ведь спрос на поездки сильно упал.

Больше всего подешевели поездки у популярных в Киеве агрегаторов такси, где цены изменились более чем на 10 грн. по маршруту в 12 км.

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Исследование показало, что у всех популярных агрегаторов Uber, Bolt и Uklon цены снизились. Причем если в середине марта цены были практически идентичны, то в апреле ситуация кардинально изменилась. Самая дешевая поездка оказалась у Uklon, всего 96 гривен в 12 км по Киеву. Это на 9,3 гривны меньше, чем в марте. Самое значительное изменение цены среди агрегаторов произошла у Bolt – разница с мартовской ценой составила 11 гривен в 12 км. При этом Uber подешевел всего на 5 грн.

Смотрите, сколько стоят поездки на такси по Киеву в апреле 2020 года:

Агрегатор Март 2020 Апрель 2020 Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.) Цена 7 км (грн.) Цена 12 км (грн.) UberX 75 109 72 104 Bolt 74 109 70 98 Uklon 78 108 69 96 В среднем 75,3 108,6 70,3 99,3 * Цена рассчитывалась онлайн днем.

Маршрут поездки (12 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, Харьковское ш., 8;

Маршрут поездки (7 км): Киев, бул. Тараса Шевченко, 16 – Киев, ул. Лагерная, 30-34.

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