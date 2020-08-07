Автоматическая фиксация нарушений Правил дорожного движения на всех дорогах государственного значения может быть введена в Украине до конца 2020 года. Пока что она работает только в Киеве и Киевской области.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

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“У меня есть большая надежда на то, что автоматическая фиксация будет работать абсолютно на всех автомобильных дорогах государственного значения до конца года. И мне бы очень хотелось, чтобы она начала работать хотя бы в крупных городах”, – сказал он.

Как пояснил советник, многое зависит от финансирования, в частности на закупку камер фиксации. В этом контексте он выразил надежду на то, что во время местной избирательной кампании депутаты горсоветов будут выделять средства на эти нужды.

Мартыненко также сообщил, что сейчас в МВД работают над тем, чтобы камеры фиксировали не только факты превышения скорости, но и другие распространенные нарушения ПДД, в частности проезд на красный свет, опасное маневрирование, переезд перекрестка и тому подобное.

“Надо пройти все технические регламенты, чтобы эти фиксации в дальнейшем не отменялись через суд”, – пояснил он. Напомним, за два месяца работы автофиксации нарушений государство заработало почти 73 миллиона гривен.

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