Президент подписал закон о введении электронной формы исполнительного документа

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 797-IX "О внесении изменения в статью 4 Закона Украины ”Об исполнительном производстве”о введении электронной формы исполнительного документа, который Верховная Рада приняла 15 июля 2020 года.

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Согласно закону, часть третья статьи 4 Закона Украины “Об исполнительном производстве” дополняется вторым абзацем. Согласно этой норме, исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины “Об электронных документах и ​​электронном документообороте” и “Об электронных доверительных услугах”. Порядок предъявления к исполнению таких исполнительных документов определяет Министерство юстиции Украины.

Реализация норм документа обеспечит возможность Исполнительной службы взимать в принудительном порядке штрафы с камер автофиксации. Закон вступил в силу 01.08.2020.

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