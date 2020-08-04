Президент підписав закон щодо запровадження електронної форми виконавчого документа

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 797-ІХ «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» щодо запровадження електронної форми виконавчого документу», який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2020 року.

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Згідно з законом, частина третя статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» доповнюється другим абзацом. Відповідно до цієї норми, виконавчий документ може бути видано у формі електронного документа відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Порядок пред'явлення до виконання таких виконавчих документів визначає Міністерство юстиції України.

Реалізація норм документа забезпечить можливість Виконавчої служби стягувати у примусовому порядку штрафи з камер автофіксації. Закон набув чинності 01.08.2020.

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