Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко повідомив, що виконавча служба не буде стягувати з власників авто штрафи з камер автофіксації, оскільки не має відповідних повноважень. Але ця ситуація може змінитись вже найближчим часом.

Стягнення штрафів з власників авто, якщо ті відмовилися сплатити його добровільно, практично неможливою. Державна виконавча служба і приватні виконавці, як виявилося, не можуть приймати до виконання протоколи патрульної поліції, сформовані автоматично в електронному вигляді, тому що вони не відповідають чинному законодавству. При цьому не сплачує штрафи з камер приблизно половина власників авто.

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У частині третій статті 4 Закону України "Про виконавче провадження", де встановлені вимоги до виконавчих документів, сказано: "Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов'язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати таку печатку". Про електронний підпис у чинному законі немає ні слова.

У Міністерстві внутрішніх справ, в кінці кінців, виявили даний недолік і під кінець червня через Комітет ВР з питань правової політики зареєстрували в парламенті законопроект № 3707, що враховує необхідні зміни. Частина третя статті 4 Закону України "Про виконавче провадження" доповнена всього одним абзацом: "Виконавчий документ може бути виданий у формі електронного документа відповідно до законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції України".

Втім, навіть при підготовці цього маленького тексту не обійшлося без вживання сумнівних формулювань, що відразу відзначило Головне науково-експертне управління Верховної Ради. Зокрема, там не вважають правильним останнє речення про надання Міністерству юстиції України повноважень щодо визначення порядку пред'явлення виконавчих документів до виконання.

"В даний час такий порядок встановлюється Законом. Зокрема: підстави повернення виконавчого документа стягувачу без виконання визначаються в ч. 4 ст. 4 Закону; терміни пред'явлення виконавчих документів до виконання - в ст. 12 Закону; право стягувача вибирати, кому пред'являти виконавчий документ для виконання (органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю) - в ст. 19 Закону; документи, які подаються під час пред'явлення виконавчого документа до виконання - в ст. 26 Закону тощо. У зв'язку з цим залишається неясним, що саме має визначатися в зазначеному підзаконному нормативно-правовому акті Міністерства юстиції України, і яким чином це відіб'ється, зокрема, на правах учасників виконавчого провадження ", - пише в своєму висновку ГНЕУ.

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У будь-якому випадку законопроект оперативно включили до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України, і далі, як зазначає заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, залишається найголовніше - як швидко зможуть його проголосувати.

Він нагадав, що можливість пред'явлення до примусового виконання виконавчих документів, виданих в електронній формі, дозволить скоротити терміни проведення виконавчого провадження, знизить витрати на друк виконавчих документів та послуги поштового зв'язку, дозволить зменшити частку ручної роботи, зробить процес проведення виконавчого провадження більш ефективним, технологічним і сучасним.

"Комітет правової політики розуміє всю важливість питання, але як буде в залі - невідомо. Якщо проголосують, зможемо нормально стягувати. Якщо не вдасться, то камера буде фотографувати, а черговий інспектор буде по-старому формувати протокол, ставити печатку, підпис та надсилати в нашу виконавчу службу", - підсумовує куратор виконавчої служби.

За словами Заступника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко штрафи з камер автофіксації платить лише половинна водіїв. За перші 30 днів роботи системи винесено 398 410 постанов про адмінправопорушення. З них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості на загальну суму 31 908 746 гривень - повідомив Геращенко.

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