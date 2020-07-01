За 30 днів роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень і 98 копійок.

За 30 днів роботи системи винесено 398 410 постанов про адмінправопорушення. З них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості. Всього за 30 днів роботи системи на рахунку державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень і 98 копійок. Про це повідомив на брифінгу заступник глави МВС Антон Геращенко.

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“Частина цих коштів піде на оплату послуг з доставки повідомлень “Укрпоштою” та на оплату друку постанов і правопорушення ЦПК “Україна”. Кошти, що залишилися будуть зараховані в бюджет і будуть спрямовані на поліпшення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху”, - заявив Антон Геращенко.

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