Штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, неможливо стягнути примусово

Стягнути в примусовому порядку з громадян штрафи за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі, на даний момент неможливо. Примусовому виконанню підлягають лише виконавчі документи, визначені у статті 3 Закону України “Про виконавче провадження”.

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Крім того виконавчий документ повинен відповідати вимогам до виконавчого документа, зазначеним у статті 4 Закону України “Про виконавче провадження”.

Так, згідно з частиною третьою цієї статті виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням його прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов'язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати таку печатку.

При цьому згідно з пунктом 3 розділу III Інструкції з організації примусового виконання рішень, заяву про примусове виконання рішення подається до органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю в письмовій формі разом з оригіналом (дублікатом) виконавчого документа.

У разі, якщо виконавчий документ не відповідає вимогам, передбаченим статтею 4, або якщо стягувач не подав заяву про примусове виконання рішення відповідно до статті 26 цього Закону, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання (п. 6 ч. 4 ст. 4 Закону).

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Таким чином законодавством передбачено, що виконавець починає примусове виконання рішення на підставі оригіналу (дубліката) виконавчого документа за письмовою заявою стягувача.

Пред'явлення до примусового виконання виконавчого документа у формі електронного документа із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та електронної печатки чинним законодавством не передбачено.

Відзначимо, що відповідні зміни в нормативну базу повинні були розробити в Міністерстві внутрішніх справ, але до цього дня такі зміни не внесені.

Таким чином, виконавці просто мають повертати документи стягувачу у випадках, коли громадяни не захотіли добровільно сплатити штраф або ж просто не знали, що в їх відношенні зафіксовано порушення.

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