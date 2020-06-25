Штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, невозможно взыскать принудительно

Взимать в принудительном порядке с граждан штрафы за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, на данный момент невозможно. Принудительному исполнению подлежат только исполнительные документы, определенные в статье 3 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

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Кроме того исполнительный документ должен соответствовать требованиям к исполнительному документу, указанному в статье 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Так, согласно части третьей настоящей статьи исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Скрепление исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, если орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь такую ​​печать.

При этом согласно пункту 3 раздела III Инструкции по организации принудительного исполнения решений, заявление о принудительном исполнении решения подается в орган государственной исполнительной службы или частному исполнителю в письменной форме вместе с оригиналом (дубликатом) исполнительного документа.

В случае, если исполнительный документ не соответствует требованиям, предусмотренным статьей 4, или если взыскатель не подал заявление о принудительном исполнении решения в соответствии со статьей 26 настоящего Закона, исполнительный документ возвращается взыскателю органом государственной исполнительной службы, частным исполнителем без принятия к исполнению (п. 6 ч. 4 ст. 4 Закона).

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Таким образом законодательством предусмотрено, что исполнитель начинает принудительное исполнение решения на основании оригинала (дубликата) исполнительного документа по письменному заявлению взыскателя.

Предъявление к принудительному исполнению исполнительного документа в форме электронного документа с применением квалифицированной электронной подписи и электронной печати действующим законодательством не предусмотрено.

Отметим, что соответствующие изменения в нормативную базу должны были разработать в Министерстве внутренних дел, но по сей день такие изменения не внесены.

Таким образом, исполнители просто должны возвращать документы взыскателю в случаях, когда граждане не захотели добровольно уплатить штраф или же просто не знали, что в их отношении зафиксировано нарушение.

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