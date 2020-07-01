За 30 дней работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения на счета Государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен и 98 копеек.

За 30 дней работы системы вынесено 398 410 постановлений об админправонарушениях. Из них уже уплачено 219 040 штрафов за превышение скорости. Всего за 30 дней работы системы на счета государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен 98 копеек. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы МВД Антон Геращенко.

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“Часть этих средств пойдет на оплату услуг по доставке сообщений “Укрпочтой” и на оплату печати постановлений и правонарушения ГПК “Украина”. Оставшиеся средства будут зачислены в бюджет и будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения”, – заявил Антон Геращенко.

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