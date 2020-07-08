Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко сообщил, что исполнительная служба не будет взимать с владельцев авто штрафы с камер автофиксации, поскольку не имеет соответствующих полномочий. Но эта ситуация может измениться в ближайшее время.

Взыскание штрафов с владельцев авто, если те отказались оплатить его добровольно, практически невозможно. Государственная исполнительная служба и частные исполнители, как оказалось, не могут принимать к исполнению протоколы патрульной полиции, сформированные автоматически в электронном виде, потому что они не соответствуют действующему законодательству. Не платит штрафы с камер примерно половина владельцев авто.

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В части третьей статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве", где установлены требования к исполнительным документам, сказано: "Исполнительный документ подписывается уполномоченным должностным лицом с указанием его фамилии и инициалов и скрепляется печатью. Связывание исполнительного документа печатью с изображением Государственного Герба Украины является обязательным, орган (должностное лицо), который выдал исполнительный документ, по закону обязан иметь такую ​​печать". Об электронной подписи нет ни слова.

В Министерстве внутренних дел, в конце концов, обнаружили данный недостаток и под конец июня через Комитет ВР по вопросам правовой политики зарегистрировали в парламенте законопроект № 3707, учитывающий необходимые изменения. Часть третья статьи 4 Закона Украины "Об исполнительном производстве" дополнена всего одним абзацем: "Исполнительный документ может быть выдан в форме электронного документа в соответствии с законами Украины “Об электронных документах и ​​электронном документообороте", "Об электронных доверительных услугах". Порядок предъявления к выполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, определяется Министерством юстиции Украины".

Впрочем, даже при подготовке этого маленького текста не обошлось без применения сомнительных формулировок, что сразу отметило Главное научно-экспертное управление Верховной Рады. В частности, там не считают правильным последнее предложение о предоставлении Министерству юстиции Украины полномочий по определению порядка предъявления исполнительных документов к исполнению.

"В настоящее время такой порядок устанавливается Законом. В частности: основания возвращения исполнительного документа взыскателю без исполнения определяются в ч. 4 ст. 4 Закона; сроки предъявления исполнительных документов к исполнению – в ст. 12 Закона; право взыскателя выбирать, кому предоставлять исполнительный документ для исполнения (органа государственной исполнительной службы или частном исполнителю) – в ст. 19 Закона; документы, которые подаются во время предъявления исполнительного документа к исполнению – в ст. 26 Закона и прочее. В связи с этим остается неясным , что именно должно определяться в указанном подзаконном нормативно-правовом акте Министерства юстиции Украины, и каким образом это отразится, в частности, на правах участников исполнительного производства", – пишет в своем заключении ГНЭУ.

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В любом случае законопроект оперативно включили в повестку дня третьей сессии Верховной Рады Украины, и дальше, как отмечает заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, остается самое главное – как быстро смогут за него проголосовать.

Он напомнил, что возможность предъявления к принудительному исполнению исполнительных документов, выданных в электронной форме, позволит сократить сроки проведения исполнительного производства, снизит расходы на печать исполнительных документов и услуги почтовой связи, позволит уменьшить долю ручной работы, сделает процесс проведения исполнительного производства более эффективным, технологичным и современным.

"Комитет правовой политики понимает всю важность вопроса, но как будет в зале – неизвестно. Если проголосуют, сможем нормально взимать. Если не удастся, то камера будет фотографировать, а дежурный инспектор будет по-старому формировать протокол, ставить печать, подпись и отправлять в нашу исполнительную службу", – заключает куратор исполнительной службы.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко штрафы с камер автофиксации платит только половина водителей. За первые 30 дней работы системы вынесено 398 410 постановлений об административных правонарушениях. Из них уже уплачено 219 040 штрафов за превышение скорости на общую сумму 31 908 746 гривен – сообщил Геращенко.

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