Автоматична фіксація порушень Правил дорожнього руху на усіх дорогах державного значення може бути запроваджена в Україні до кінця 2020 року. Поки що вона працює лише в Києві та Київській області.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Читайте також: Виконавча служба отримала право стягувати штрафи, зафіксовані камерами

«В мене є велике сподівання на те, що автоматична фіксація буде працювати абсолютно на всіх автомобільних шляхах державного значення до кінця року. І мені би дуже хотілося, щоб вона почала працювати хоча б у великих містах», – сказав він.

Як пояснив радник, багато залежить від фінансування, зокрема на закупівлю камер фіксації. У цьому контексті він висловив сподівання на те, що під час місцевої виборчої кампанії депутати міськрад виділятимуть кошти на ці потреби.

Мартиненко також повідомив, що наразі в МВС працюють над тим, щоб камери фіксували не лише факти перевищення швидкості, але й інші розповсюджені порушення ПДР, зокрема проїзд на червоне світло, небезпечне маневрування, переїзд перехрестя тощо.

«Треба пройти всі технічні регламенти, щоб ці фіксації надалі не скасовувалися через суд», – пояснив він. Нагадаємо, за два місяці роботи автофіксації порушень держава заробила майже 73 мільйони гривень.

Читайте також: Конституційний суд може відмінити автофіксацію