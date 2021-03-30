Сэкономить на налогах удается благодаря производству горючего на мини-НПЗ и нефтебазах, а также схемам при реализации горючего, в частности через сеть нелегальных АЗС.

Потери государственного бюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в 2020 году составляли около 19 млрд грн, а в 2021 году превысят 20 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования Консалтинговой группы "А-95".

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"Обычно считают, что теневой рынок – это газовая бочка под забором где-то на периферии. На самом деле это огромная производственно-финансовая сфера, основанная на неуплате налогов, которая имеет определяющее влияние на топливный рынок и наносит ощутимый ущерб государственному бюджету", – заявил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Наибольшая доля неуплаченных налогов, по его словам, приходится на оптимизацию НДС и налога на прибыль – более 15 млрд грн. Схема предусматривает фиктивный расход топлива, в результате чего происходит завышение расходов предприятий реального сектора экономики и формирование налогового кредита.

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"Более 20% всех нефтепродуктов в Украине потребляются дважды: по документам, для оптимизации налогов, и физически, когда горючее реализуют за наличные мимо кассы", – говорят авторы исследования.

Таким образом, по словам представителей "А-95", потери бюджета из-за неуплаты НДС напрямую зависят от цен на горючее, поэтому в 2021 году ожидается рост теневого сектора, ведь стоимость энергоносителей демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.

Другим мощным источником является "нелегальное" производство нефтепродуктов. По наблюдениям "А-95", с разной интенсивностью в Украине работает более 30 объектов малой нефтепереработки, выпустивших в 2020 г. около 470 тыс. т различной нефтехимической продукции, которая не облагается акцизным налогом. На самом деле это моторные топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, идущие в розничную сеть. Сумма неуплаченного акциза за 2020 год оценивается в 3,8 млрд грн.

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Кроме того, по словам авторов исследования, в 2020-2021 годах увеличились поставки импортных безакцизных растворителей, которые являются смесями октаноповышающих компонентов, ввозимых на мини-НПЗ и нефтебазы.

В операциях с продукцией мини-НПЗ и растворителями замечено операторов некоторых сетей бюджетного сегмента. "Явные признаки системных налоговых злоупотреблений наблюдаются на 1800 АЗС, что составляет 25% от общего количества станций в стране", – отмечают эксперты.