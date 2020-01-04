С 13 декабря 2019 года по 3 января 2020 года ГФС прекратила деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС.

Из незаконного оборота изъято более 3,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 63 млн. грн. и оборудование незаконных АЗС/АГЗС общей стоимостью более 57 млн. грн.

Налоговики также демонтируют оборудование незаконных автозаправок.

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Демонтаж идет по поручению правительства. "Недавно дал поручение Государственной фискальной службе совместно с правоохранительными и другими органами контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему, – сказал Премьер-министр Алексей Гончарук. – Все АЗС будут работать с лицензиями либо не будут работать вообще".

Он добавил, что 31 субъект хозяйствования уже подал документы для получение лицензий.

Напомним, стало ли вождение в нетрезвом состоянии уголовным преступлением.