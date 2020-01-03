Все дело в политических игрищах. РФ уже остановила поставки нефти в Беларусь. Их НПЗ снизили загрузку до техминимума. Это может существенно повлиять на цену топлива в Украине, потому что сейчас около 35% нефтепродуктов Украина импортирует именно из Беларуси.

Российские нефтяные компании с 1 января приостановили поставки нефти на белорусские НПЗ. Первым соответствующую информацию со ссылкой на источники сообщило агентство "Интерфакс", позже ее подтвердили представители концерна "Белнефтехим" и компании "Транснефть".

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"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", – сообщил “Интерфаксу” представитель НПЗ.

Представитель другого завода также заявил, что ситуация в сравнении с состоянием дел на 31 декабря не изменилась, контрактов на поставку нефти нет.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузки НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Через некоторое время белорусское агентство БЕЛТА со ссылкой на представителя концерна "Белнефтехим" сообщило, что НПЗ снизили загрузку до технологического минимума и идет работа по подписанию январских контрактов как с российскими производителями, так и поиск нефти из альтернативных источников.

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В "Транснефти" агентству "РИА Новости" заявили, что поставки остановлены только в адрес НПЗ Белоруссии, транзит по северной нитке "Дружбы" идет без ограничений.

"Транснефть" осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме", – сообщили “РИА Новости" в пресс-службе российской компании.

В декабре Россия и Беларусь достигли соглашения об индикативном балансе нефти на уровне 24 млн т, что позволило бы белорусским заводам в І квартале нарастить переработку на 30%. При этом финализировать договоренности по цене нефти стороны в прошлом году не смогли.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко провел несколько телефонных разговоров с руководством РФ, обсуждая вопрос поставок нефти. По словам пресс-секретаря российского президента, достичь согласия по итогам переговоров не удалось.

После этого президент Лукашенко провел совещание с руководством концерна "Белнефтехим", на котором поручил "уже в ближайшие дни" обеспечить поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из балтийских портов, а также применить для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

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