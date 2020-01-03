Стало известно, как обвиняемому в финансовых преступлениях Гону удалось обмануть стражу, покинуть Японию и попасть в Ливан.

Встреча экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi со СМИ назначена на 8 января. Карлос Гон уверяет, что члены его семьи не причастны к его побегу из-под стражи.

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Напомним, бывший руководитель мультинациональной автомобильной корпорации Карлос Гон неожиданно покинул Японию, где содержался под стражей в ожидании очередного суда по обвинению в финансовых махинациях с ценными бумагами компаний. Дело началось из обвинений, выдвинутых топ-менеджеру 19 ноября 2018 года.

Подозреваемый сбежал на свою родину – в Ливан, чтобы избежать несправделиво суда, как заявил он сам. Такое решение было принято им после того, как стало известно, что судебное заседание по его делу переносится на апрель 2021 года.

"Я не бежал от правосудия – я избежал несправедливости и политического преследования", – заявил Гон через своего адвоката. Также правозащитник назначил дату встречи Карлоса Гона со СМИ в Бейруте 8 января.

Агентство Reuters сообщает, что официально обстоятельства побега экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi до сих пор неизвестны, однако журналисты ливанского MTV выдвинули вполне правдоподобную версию, согласно которой, вывезти Гона из Японии сумели сотрудники частной охранной фирмы, замаскировавшись музыкантами. Сообщается, что Карлоса в аэропорт доставили в чехле от музыкального инструмента (контрабас?).

Ливанские СМИ сообщили, что Гон прилетел на частном самолете из Турции в Ливан, где родились его родители и где он провел большую часть своего детства. Многие ливанцев считают Гона символом большой диаспоры своей страны, ярким примером ливанского предприимчивого гения и были шокированы его арестом.

Позже жена бывшего топ-менеджера Кароль рассказала, что воссоединение с мужем это “лучший подарок в ее жизни”, но назвала историю с музыкантами-охранниками выдумкой.

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