Милостью Ее Величества, Джерри Макговерн стал офицером рыцарского ордена.
Королевский дом Великобритании обнародовал традиционный новогодний список новопосвященных рыцарей. В этом году королева Елизавета II почтила титулом 1097 своих подданных, 229 из них стали новыми офицерами Ордена Британской Империи и лишь один из тысячи оказался представителем автомобильной индустрии.
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Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн работает на Land Rover пятнадцать лет. В концерне JLR под его руководством были созданы все модели семейства Range Rover, актуальный Discovery и возрожденный Defender. Именно последняя модель принесла Джерри Макговерну необходимые баллы репутации “национального героя”, что помогло ему получить почетный титул. Отныне он официально зовется сэр Джерри Макговерн (Sir Gerry McGovern) и принадлежит рыцарскому Ордену Британской империи. Это самый младший из десяти орденов в британской системе наград.
10 кавалерский орденов, приведенные в порядке уменьшения статуса:
- Орден Подвязки (The Most Noble Order of the Garter)
- Орден Чертополоха (The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle)
- Орден Бани (The Most Honourable Order of the Bath)
- Орден святого Михаила и святого Георгия (The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George)
- Орден “За выдающиеся заслуги” (Distinguished Service Order)
- Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order)
- Орден Заслуг (Order of Merit)
- Орден Имперской службы (Imperial Service Order)
- Орден Британской империи (Most Excellent Order of the British Empire)
- Орден Кавалеров Почета (Order of the Companions of Honour)
Самому Джерри Макговерну в этом году исполнилось 63 года, а своей профессии он посвятил большую часть жизни – более сорока лет. В начале карьеры он работал на Chrysler и Austin Rover Group.
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