Милостью Ее Величества, Джерри Макговерн стал офицером рыцарского ордена.

Королевский дом Великобритании обнародовал традиционный новогодний список новопосвященных рыцарей. В этом году королева Елизавета II почтила титулом 1097 своих подданных, 229 из них стали новыми офицерами Ордена Британской Империи и лишь один из тысячи оказался представителем автомобильной индустрии.

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Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн работает на Land Rover пятнадцать лет. В концерне JLR под его руководством были созданы все модели семейства Range Rover, актуальный Discovery и возрожденный Defender. Именно последняя модель принесла Джерри Макговерну необходимые баллы репутации “национального героя”, что помогло ему получить почетный титул. Отныне он официально зовется сэр Джерри Макговерн (Sir Gerry McGovern) и принадлежит рыцарскому Ордену Британской империи. Это самый младший из десяти орденов в британской системе наград.

10 кавалерский орденов, приведенные в порядке уменьшения статуса:

Орден Подвязки (The Most Noble Order of the Garter)

Орден Чертополоха (The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle)

Орден Бани (The Most Honourable Order of the Bath)

Орден святого Михаила и святого Георгия (The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George)

Орден “За выдающиеся заслуги” (Distinguished Service Order)

Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order)

Орден Заслуг (Order of Merit)

Орден Имперской службы (Imperial Service Order)

Орден Британской империи (Most Excellent Order of the British Empire)

Орден Кавалеров Почета (Order of the Companions of Honour)

Самому Джерри Макговерну в этом году исполнилось 63 года, а своей профессии он посвятил большую часть жизни – более сорока лет. В начале карьеры он работал на Chrysler и Austin Rover Group.

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