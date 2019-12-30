Милостью Ее Величества, Джерри Макговерн стал офицером рыцарского ордена.

Королевский дом Великобритании обнародовал традиционный новогодний список новопосвященных рыцарей. В этом году королева Елизавета II почтила титулом 1097 своих подданных, 229 из них стали новыми офицерами Ордена Британской Империи и лишь один из тысячи оказался представителем автомобильной индустрии.

Читайте также: В Украине снова начали собирать Lada

Шеф-дизайнер Land Rover Джерри Макговерн работает на Land Rover пятнадцать лет. В концерне JLR под его руководством были созданы все модели семейства Range Rover, актуальный Discovery и возрожденный Defender. Именно последняя модель принесла Джерри Макговерну необходимые баллы репутации “национального героя”, что помогло ему получить почетный титул. Отныне он официально зовется сэр Джерри Макговерн (Sir Gerry McGovern) и принадлежит рыцарскому Ордену Британской империи. Это самый младший из десяти орденов в британской системе наград.

10 кавалерский орденов, приведенные в порядке уменьшения статуса:

  • Орден Подвязки (The Most Noble Order of the Garter)
  • Орден Чертополоха (The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle)
  • Орден Бани (The Most Honourable Order of the Bath)
  • Орден святого Михаила и святого Георгия (The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George)
  • Орден “За выдающиеся заслуги” (Distinguished Service Order)
  • Королевский Викторианский орден (The Royal Victorian Order)
  • Орден Заслуг (Order of Merit)
  • Орден Имперской службы (Imperial Service Order)
  • Орден Британской империи (Most Excellent Order of the British Empire)
  • Орден Кавалеров Почета (Order of the Companions of Honour)

Самому Джерри Макговерну в этом году исполнилось 63 года, а своей профессии он посвятил большую часть жизни – более сорока лет. В начале карьеры он работал на Chrysler и Austin Rover Group.

Также интересно: Xpeng P7: во всем лучше Tesla S, но китайский