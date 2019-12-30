Милістю ЇЇ Величності, Джеррі Макговерн став офіцером лицарського ордену.

Королівський дім Великобританії оприлюднив традиційний новорічний список новопокладених лицарів. Цього року королева Єлизавета II вшанувала титулом 1097 своїх підданих, 229 з них стали новими офіцерами Ордена Британської Імперії і лише один з тисячі виявився представником автомобільної індустрії.

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Шеф-дизайнер Land Rover Джеррі Макговерн працює на Land Rover п’ятнадцять років. В концерні JLR під його керівництвом були створені всі моделі сімейства Range Rover, актуальний Discovery та відроджений Defender. Саме остання модель принесла Джеррі Макговерну необхідні “бали репутації національного героя”, допомігши йому отримати почесний титул. Віднині він офіційно зветься сер Джеррі Макговерн (Sir Gerry McGovern) і належить до лицарського Ордену Британської імперії. Це наймолодший з десяти орденів у британській системі нагород.

10 кавалерських орденів, наведені в порядку зменшення статусу:

Орден Підв'язки (The Most Noble Order of the Garter);

Орден Будяка (The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle);

Орден Лазні (The Most Honourable Order of the Bath);

Орден святого Михайла і святого Георгія (The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George);

Орден «За видатні заслуги» (Distinguished Service Order);

Королівський Вікторіанський орден (The Royal Victorian Order);

Орден Заслуг (Order of Merit);

Орден Імперської служби (Imperial Service Order);

Орден Британської імперії (Most Excellent Order of the British Empire);

Орден Кавалерів Пошани (Order of the Companions of Honour).

Самому Джеррі Макговерну цього року виповнилось 63 роки, а своїй професії присвятив більшу частину життя – понад сорок років. На початку кар’єри він працював на Chrysler та Austin Rover Group.

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