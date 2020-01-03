Стало відомо, як звинуваченому у фінансових злочинах Гону вдалося обдурити варту, покинути Японію та потрапити до Лівану.

Зустріч екс-глави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi зі ЗМІ призначена на 8 січня. Карлос Гон запевняє, що члени його родини не причетні до його втечі з-під варти.

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Нагадаємо, колишній керівник мультинаціональної автомобільної корпорації Карлос Гон несподівано залишив Японію, де утримувався під вартою в очікуванні чергового суду за звинуваченнями у фінансових махінаціях з цінними паперами компаній. Справа розпочалась зі звинувачень, висунутих топ-менеджеру 19 листопада 2018 року.

Підозрюваний втік на свою батьківщину – в Ліван, аби уникнути несправделивого суду, як заявив він сам. Таке рішення було прийняте ним, після того, як стало відомо, що судове засідання у його справі переноситься на квітень 2021 року.

“Я не тікав від правосуддя – я уникнув несправедливості і політичного переслідування”, – заявив Гон через свого адвоката. Також правозахисник призначив дату зустрічі Карлоса Гона зі ЗМІ у Бейруті 8 січня.

Агентство Reuters повідомляє, що офіційно обставини втечі екс-глави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi досі невідомі, однак журналісти ліванського MTV висунули цілком правдоподібну версію, згідно якої, вивезти Гона з Японії зуміли співробітники приватної охоронної фірми, замаскувавшись музикантами. Повідомляється, що Карлоса до аеропорта доправили у чохлі від музичного інструмента (контрабас?).

Ліванські ЗМІ повідомили, що Гон прилетів на приватному літаку з Туреччини до Лівану, де народилися його батьки і де він провів більшу частину свого дитинства. Багато ліванців вважають Гона символом великої діаспори своєї країни, яскравим прикладом ліванського підприємливого генія і були шоковані його арештом.

Пізніше дружина колишнього топ-менеджера Кароль розповіла, що возз'єднання з чоловіком це «кращий подарунок в її житті», але назвала історію з музикантами-охоронцями вигадкою.

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