Вся справа у політичних ігрищах. РФ вже зупинила поставки нафти в Білорусь. Тамтешні НПЗ знизили завантаження до техмінімуму. Це може суттево вплинути на ціну палива в Україні, бо зараз близько 35% нафтопродуктів Україна імпортує саме з Білорусі.

Російські нафтові компанії з 1 січня призупинили поставки нафти на білоруські НПЗ. Першим відповідну інформацію з посиланням на джерела повідомило агентство "Інтерфакс", пізніше її підтвердили представники концерну "Білнафтохім" і компанії "Транснефть".

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"Ми працюємо зі зниженим завантаженням на залишках сировини, які були накопичені в грудні. Контракти на поставку нафти як і раніше не укладені, поставки відсутні з 1 січня ", - повідомив "Інтерфаксу "представник НПЗ.

Представник іншого заводу також заявив, що ситуація в порівнянні з станом справ на 31 грудня не змінилася, контрактів на поставку нафти немає.

На підприємствах відзначають, що поточні запаси нафтової сировини дозволять зберегти завантаження НПЗ на технологічно прийнятному рівні до середини січня.

Через деякий час білоруське агентство БЕЛТА з посиланням на представника концерну "Білнафтохім" повідомило, що НПЗ знизили завантаження до технологічного мінімуму і йде робота по підписанню січневих контрактів як з російськими виробниками, так і пошук нафти з альтернативних джерел.

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У "Транснефти" агентству "РИА Новости" заявили, що поставки зупинені тільки на адресу НПЗ Білорусі, транзит по північній нитці "Дружби" йде без обмежень.

"Транснефть" здійснює прокачку в рамках заявок від нафтових компаній. Починаючи з 1 січня у нас немає заявок від нафтових компаній на постачання на білоруські НПЗ. При цьому транзит через Білорусь йде в повному обсязі", - повідомили" РІА Новини "в прес-службі російської компанії.

В грудні Росія і Білорусь досягли угоди про індикативний балансі нафти на рівні 24 млн т, що дозволило б білоруським заводам в І кварталі наростити переробку на 30%. При цьому фіналізувати домовленості щодо ціни нафти боку в минулому році не змогли.

31 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів кілька телефонних розмов з керівництвом РФ, обговорюючи питання поставок нафти. За словами прес-секретаря російського президента, досягти згоди за підсумками переговорів не вдалося.

Після цього президент Лукашенко провів нараду з керівництвом концерну "Білнафтохім", на якому доручив "вже в найближчі дні" забезпечити поставку нафти з альтернативних джерел. Перш за все мова йде про постачання залізничним транспортом з балтійських портів, а також про задіяння для альтернативних поставок нафтопроводу "Дружба".

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