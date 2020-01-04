З 13 грудня 2019 року по 3 січня 2020 року ДФС припинила діяльність 264 нелегальних АЗС/АГЗС.

З незаконного обігу вилучено більше 3,5 тис. тон пально-мастильних матеріалів на загальну суму понад 63 млн. грн. та обладнання незаконних АЗС/АГЗС загальною вартістю більше 57 млн. грн.

Податківці також демонтують обладнання незаконних автозаправок.

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Демонтаж йде на виконання доручення уряду. "Нещодавно дав доручення Державній фіскальній службі разом із правоохоронними та іншими органами контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему, - сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. – Всі АЗС будуть працювати з ліцензіями або не будуть працювати взагалі".

Він додав, що 31 суб’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

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