Самую большую консолидированную сеть автозаправочных станций Украины оштрафовали за антиконкурентные согласованные действия, имевшие место в 2016 году.

Антимонопольный комитет принял решение о штрафе для АЗС из группы "Приват", которые занимают около четверти всего украинского рынка топлива. Нарушения при установлении цен на нефтепродукты произошли еще в 2016 году .

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"Согласованное поведение участников проекта "АВИАС" нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Поэтому цены на светлые нефтепродукты в сети "Авиас" устанавливались в антиконкурентных условиях. Учитывая это, Комитет принял из-за указанных нарушений наложить на вышеперечисленные субъекты хозяйствования штрафы в общем размере 4,7 млн грн", – говорится в сообщении АМКУ.

"Сегодня мы суммируем результат колоссальной работы и многолетнего судебного противостояния Антимонопольного комитета с участниками заговора на украинском рынке топлива. Несмотря на сложные обстоятельства и огромное сопротивление со стороны ответчиков, мы завершили расследование и приняли решение", – заявила после заседания председатель Антимонопольного комитета Украины Ольга Пещанская.