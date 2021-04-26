Впровадження державного регулювання цін на бензин і дизельне паливо приведе до негативних наслідків для ринку, вважає заступник міністра енергетики Максим Немчінов.

"Міністерство енергетики не має наміру ініціювати впровадження держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Це призведе до негативних наслідків для ринку", - сказав він в коментарі агентству" Інтерфакс-Україна".

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За словами Немчинова, держрегулювання загрожує, зокрема, обмеженням конкуренції на ринку, збільшенням тіньового сегмента, підняттям цін нафтотрейдерами в якості страховки для компенсації підвищення цін у разі їх значних коливань, а також обмеженням продажу нафтопродуктів за готівку і переходом на талонну систему.

При цьому Немчинов зазначив, що Мінекономіки та Антимонопольний комітет України (АМКУ) мають досить повноважень і важелів впливу на ринок моторних палив і контролю ситуації на ньому, щоб не допускати антиконкурентних дій його учасників.

Разом з тим заступник міністра повідомив, що Міненерго завершує розробку Концепції розвитку газо- і нафтопереробної промисловості та Концепції розвитку ринку нафтопродуктів і газових палив України до 2025 року.

За його словами, обидві концепції спрямовані на створення системної галузевої політики, а також фіскальних і регуляторних умов відновлення і підвищення ефективності роботи галузевих підприємств.

"Один з ключових моментів концепцій - ми націлені на збільшення частки українських нафтопродуктів належної якості на ринку і зниження його залежності від імпортних поставок", - підкреслив заступник міністра.

Він також повідомив, що міністерство завершує роботу по підготовці проекту урядової постанови про моніторинг якості і цін нафтопродуктів і зрідженого газу, спрямованого на забезпечення належного рівня їх якості, відповідності ціни та безпеки.

Крім того, за його словами, моніторинг дозволить отримати механізм прозорого формування ринкових цін на нафтопродукти і зріджений газ, а також стане дієвим інструментом в руках АМКУ для онлайн-моніторингу ринку та своєчасного виявлення порушень законодавства на ньому.

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України, яка об'єднує учасників половини роздрібної торгівлі та 80% ринку імпорту нафтопродуктів, підписали меморандум про наміри щодо створення сприятливого середовища та розвитку добросовісної конкуренції на ринку нафтопродуктів, задоволення потреб споживачів на період карантину та обмежень.