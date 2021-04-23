Дешеве пальне - це добре для споживачів, але чиновники та деякі експерти його існуванням дуже незадоволені. Мовляв, через це бюджет втрачає гроші.

Один з експертів нафтового ринку, Сергій Куюн, на своїй сторінці у соцмережі опублікував схему і пояснив, звідки в Україні береться доступне пальне.

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За інформацією Сергія Куюна, в Україні є міні-НПЗ, які купують нафту по 100 доларів за барель. При світовій ціні 65 доларів за барель. Також ці підприємства скуповують газовий конденсат. Потім вони роблять з цих компонентів бензин і методом добавляння розчинників підвищують його октанове число.

"Ця сировина буде перероблена на міні-НПЗ, отриманий прямогонний бензин. Потім в нього додадуть "розчинників для лакофарбової промисловості", придушать білоруським А-92, трохи ММА і вуаля – бензин А-95! Притому найдешевший на ринку! Як? По-перше, в ньому просто не буде акцизу. А це 7 грн / л. По-друге, конденсат, в якому сидить ПДВ, "провалять" через фіктаря і частина ПДВ повернуть.

По-третє, бензин продадуть за кеш на заправці через лівий чек, а документи на паливо запустять через "ями" і отримають ще 12% рентабельності. По колу "оптимізація" приносить 12,5 грн / л палива. Або майже 50% від його поточної вартості. І чим дорожче бензин на колонці, тим вище ПДВ і тим більше їх заробіток. Так і виходить бензин "за чесною ціною"", - пише Сергій Куюн.