На первый взгляд дешевое топливо - это хорошо для потребителей, но чиновники и некоторые эксперты его существованием очень недовольны. При его производстве платится меньше налогов, из-за чего бюджет теряет деньги. К тому же качество такого горючего не всегда высока.

Один из экспертов нефтяного рынка, Сергей Куюн, на своей странице в соцсети опубликовал схему и объяснил откуда в Украине берется доступное топливо.

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По информации Сергея Куюна в Украине есть мини-НПЗ, которые покупают нефть по 100 долларов за баррель. При мировой цене 65 долларов за баррель. Также эти предприятия скупают газовый конденсат. Затем они делают из этих компонентов бензин и методом добавления растворителей повышают его октановое число.

"Это сырье будет переработано на мини-НПЗ, получен прямогонный бензин. Затем в него добавят "растворителей для лакокрасочной промышленности", придушат белорусским А-92, немного ММА и вуаля – бензин А-95! Притом самый дешевый на рынке! Как? Во первых, в нем просто не будет акциза. А это 7 грн/л. Во-вторых, конденсат, в котором сидит НДС, "провалят" через фиктаря и часть НДС вернут.

В-третьих, бензин продадут за кэш на заправке через левый чек, а документы на топливо запустят через "ямы" и получат еще 12% рентабельности. По кругу "оптимизация" приносит 12,5 грн/л топлива. Или почти 50% от текущей стоимости. И чем дороже бензин на колонке, тем выше НДС и тем более их заработок. Так и получается бензин "по честной цене", – пишет Сергей Куюн.