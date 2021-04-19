Зростання цін на українських АЗС, після кількох тижнів стабілізації, було зафіксовано цими вихідними.

Роздрібні оператори за вихідні (17-19 квітня) підвищили вартість бензину і ДП на 0,1-1,4 грн за літр. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Мережа станцій "Олас" підвищила ціни на бензин на 1 грн за літр, ДП – на 1,41 грн за літр: бензин марки А-95 здорожчав до 28,90 грн за літр, А-92 – до 27,90 грн за літр, ДП – до 26,90 грн за літр. На станціях KLO на 20 коп. за літр здорожчало тільки дизельне пальне (до 29,19 грн за літр).

У мережах BVS і "Катрал" на 10 коп. за літр здорожчали всі види бензинів. На "Авантаж 7" бензини здорожчали на 50 коп. за літр.

Мережа "БРСМ-Нафта" підвищила ціни на бензини на 28 коп. за літр, на ДП – на 20 коп. за літр. Так, ціна на А-95 збільшилася до 27,34 грн за літр, А-92 – до 26,34 грн за літр, ДП – до 25,75 грн за літр. Motto відкоригувала ціни в середньому на 3-8 коп. за літр.

Як повідомлялось, у період 9-16 квітня вартість дрібногуртових партій ДП виросла на 9%, до 23,66 грн за літр. Бензини за цей же час здорожчали на 5%: А-92 до 26,14 грн за літр, А-95 – до 27,08 грн за літр. Основний тиск на ринок чинить дефіцит ресурсу і зростання котирувань нафти.

Нагадаємо, що дефіцит ресурсу виник через тиск державних органів на мережу АЗС Glusco. Головний інвестор Glusco, компанія Proton Energy Group, припинила поставки нафтопродуктів в Україну. Proton Energy Group займала більше 20% ринку.